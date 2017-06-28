Полиция просит помощи в поиске уклоняющегося от наказания Евгения

Криминальное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в поиске Евгения 1981 года рождения, который уклоняется от назначенного ему наказания.

Разыскиваемый нарушил требования надзора и не явился к сотруднику по криминальному надзору. Мужчина не обращался за разрешением на выезд из страны.

Полиция просит всех, кто видел изображенного на фото мужчину или располагает информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 612 3000 или на короткий номер 112.