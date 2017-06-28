В июле пройдут бесплатные учебные экскурсии на остров Аэгна

Традиционные учебные экскурсии на остров Аэгна состоятся в июле в рамках Таллиннских дней Балтийского моря 15 и 16 июля.

Остров Аэгна находится в 14 км от Таллинна и на 80% покрыт лесом. Он является охранной заповедной зоной государственного значения. Природа острова многообразна и богата видами. Своеобразие острову придают многочисленные крупные моренные валуны развалины военных объектов. Тематические учебные экскурсии на Аэгна в рамках Таллиннских дней моря проводятся уже четвертый год подряд. С историей и природой острова знакомят методист Дома природы Аэгна Элико Петсер и дендролог Олев Абнер.

Поездки на Аэгна в сопровождении гида состоятся в субботу 15 июля и в воскресенье 16 июля. Отправление автобуса с группой на русском языке в 10:30 с парковки А-терминала Таллиннского пассажирского порта. Автобус доставит участников экскурсии на эту же парковку ориентировочно в 17:30. В течение поездки группа переправится на остров.

Размер группы максимально 24 человека. Все участники, включая детей школьного возраста, должны быть зарегистрированы. Регистрация начнется 30 июня в 10 часов через страницу в интернете.