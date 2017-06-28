В четверг днем жители района Мустакиви в Ласнамяэ останутся без горячей воды

Сторонники Эдгара Сависаара в Центристской партии созвали в среду пресс-конференцию, посвященную возможному созданию отдельного избирательного списка к местным выборам в Таллинне. На мероприятии для СМИ Яна Тоом объявила, что на данный момент никакого избирательного списка не будет и на этой неделе сторонники Сависаара будут еще вести переговоры с председателем партии Юри Ратасом.