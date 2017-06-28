В четверг днем жители района Мустакиви в Ласнамяэ останутся без горячей воды ({{commentsTotal}})
В четверг, 29 июня, в связи с ремонтом теплотрассы между улицами Махтра, Раадику и Петербургским шоссе в столичном районе Ласнамяэ будет нарушена подача горячей воды.
Предприятие Utilitas сообщило, что работы начнут в 8:30, а закончат не позднее 16:30.
Ограничений дорожного движения в связи с ремонтными работами не будет.
Предприятие Utilitas сообщило о нарушении снабжения горячей водой владельцам домов. Информацию об отключениях можно найти на сайте Utilitas или узнать, позвонив по инфотелефону города Таллинна 1345.
Редактор: Ирина Киреева