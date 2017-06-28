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Политобозреватели Саартс и Титов: раскол не выгоден сторонам конфликта в Центристской партии ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

Политические обозреватели, с которыми победовала "Актуальная камера", склонны видеть будущее за целостной Центристской партией.

"Если так называемые "три сестры" действительно захотят создать новую политическую силу, то ясно, что это будет именно оппозиционная партия, у которой, вероятнее всего, нет ни малейшего шанса попасть в правительство. И я совсем не уверен, останется ли русский избиратель с этой вечно оппозиционной партией, когда у него есть альтернатива в лице Центристской партии", - считает политолог Тынис Саартс.

"Стороны еще пытаются достичь консенсуса, они ведут переговоры, потому что каждой есть что терять. И та же Яна Тоом сотоварищи понимает, что идея пойти отдельным списком может стоить места в партии, а что будут дальше стоить эти политики без партии - это большой вопрос. Ну и Центристской партии, конечно, не хочется раскалывать своего избирателя и лишаться видных деятелей", - отмечает главный редактор еженедельника "МК-Эстония" Андрей Титов.

Напомним, что сторонники Эдгара Сависаара в Центристской партии созвали в среду пресс-конференцию, посвященную возможному созданию отдельного избирательного списка к местным выборам в Таллинне. На мероприятии для СМИ, которая прошла в гостинице "Три сестры", Яна Тоом объявила, что на данный момент никакого избирательного списка не будет, и в течение ближайшой недели сторонники Сависаара будут еще вести переговоры с председателем партии Юри Ратасом.

На пресс-конференции присутствовали "три сестры" - Ольга Иванова, Оудекки Лооне, Яна Тоом, а также два представителя центристского мейнстрима - вице-председатель партии Михаил Кылварт и генсек Михаил Корб.

Редактор: Виктор Сольц

эдгар сависаарандрей титовцентристытынис саартстри сестры


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Сторонники Эдгара Сависаара в Центристской партии созвали в среду пресс-конференцию, посвященную возможному созданию отдельного избирательного списка к местным выборам в Таллинне. На мероприятии для СМИ Яна Тоом объявила, что на данный момент никакого избирательного списка не будет и на этой неделе сторонники Сависаара будут еще вести переговоры с председателем партии Юри Ратасом.

Обновлено: 12:18 

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