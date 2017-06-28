Оборот продаж Hesburger в Эстонии за прошлый год вырос до 26,8 млн евро

В прошлом году оборот продаж Hesburger AS в Эстонии вырос на 11,2% до 26,8 млн евро, а прибыль сократилась на 14% до 1,5 млн евро.

Рост оборота продаж был связан с открытием двух новых ресторанов в 2016 году, сообщается в отчете за финансовый год.

В этом году Hesburger AS планирует увеличить оборот продаж всего концерна на 10% и открыть в течение года четыре новых ресторана.

В Балтийских странах Hesburger принадлежат 133 ресторана, в том числе 42 в Эстонии. Всего компания в 2016 году инвестировала в развитие новых ресторанов в Эстонии 2,12 млн евро и открыла пять новых ресторанов.

Всего в мире 442 ресторана Hesburger, кроме Балтии они работают также в Скандинавии, России, Украине, Германии и Болгарии. Компания находится на стадии активного развития, в прошлом году только в Балтии, где сейчас работает в общей сложности 1400 человек, девять новых ресторанов.

Hesburger – созданная в 1966 году в Финляндии семейная фирма, основателями которой являются Хейкки и Кирсти Сальмела.