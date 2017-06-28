Из-за наплыва желающих обновить сертификаты ИД-карт в Тарту возникли рекордные очереди

За вчерашний день в учреждении побывало более 800 клиентов. Многие из них нуждаются в обновлении сертификатов ИД-карт, выданных до октября 2014 года, передает "Актуальная камера".

В большинстве случаев сертификаты удается обновить в электронной среде, но перегруженность системы иногда не позволяет довести процесс до конца. Также стоит иметь в виду, что сертификаты никак не мешают использовать ИД-карту в качестве удостоверения личности.

"Часть людей все-таки обновляют сертификаты самостоятельно. Разумно прежде всего попробовать самому либо попросить помощь знакомого, который может сделать это на компьютере. Если это не получится, то придется прийти сюда", - говорит главный специалист Тартуского бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны Марике Адамка.