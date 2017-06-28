Нуждающимся в донорском органе пациентам осенью будет доступна помощь из Северной Европы

Нуждающиеся в пересадке органов пациенты Клиники Тартуского университета вскоре смогут получить почку, печень или лёгкое от доноров из стран Северной Европы. По словам врачей клиники, этого события они ждали не один десяток лет.

Уже осенью этого года Клиника ТУ сможет осуществлять пересадку органов, полученных у доноров из Исландии, Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии посредством единой базы данных Scandiatransplant, передает "Актуальная камера".

"Мы сотрудничали с ними и раньше, но до сих пор это было скорее одностороннее сотрудничество: те органы, которые не использовались в Эстонии - либо не пересаживались, либо не подходили пациентам по группе крови или по размерам - мы предлагали скандинавским странам. Теперь же это сотрудничество стало двусторонним", - говорит директор трансплантационного центра Клиники ТУ Вирге Палль.

По словам врача, Северная Европа рассматривалась как приоритетное направление для обмена донорскими органами еще с советских времен: небольшая дистанция между Эстонией и странами региона позволяет успеть транспортировать орган в место проведения операции - в случае пересадки сердца, лёгкого или печени счет идет на часы.

От присоединения к международной организации выиграют в первую очередь те, кому трансплантация нужна в срочном порядке, а также пациенты с нестандартными нуждами.

"Для обычного больного все будет происходить по-прежнему: он будет находиться в очереди и получит орган тогда, когда в Эстонии найдется подходящий донор. Изменится же ситуация именно для тех пациентов, которые нуждаются в органах очень быстро, либо им требуется очень особенный орган", - поясняет Палль.

Единственный в Эстонии трансплантационный центр ежегодно проводит порядка 50 операций по пересадке почек, поджелудочной железы, печени и лёгких. Сегодня своей очереди на операцию в Эстонии ждет около 80 человек.