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Педиатр об идее запретить продажу булочек в школьных буфетах: вредной еды не существует ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Аделаида Дубс

Министерство социальных дел планирует запретить вредную еду в школьных кафе и буфетах. Из ассортимента могут пропасть булочки и чипсы. Точных критериев пока нет - законопроект находится в стадии разработки.

Согласно законопроекту, в общеобразовательных учреждениях и детских садах будет запрещена высококалорийная еда с малой пищевой ценностью. Взамен будут предложены полезные альтернативы, передает "Актуальная камера".

"Думаю, что данный законопроект особо ничего не изменит, так как те дети, которые хотят купить булочки, найдут возможность, будь это близлежащий магазин или какое-нибудь другое место. У нашего предприятия нет ничего против законопроекта, так как на протяжении нескольких лет со своей стороны мы делали все для того, чтобы поднять уровень знаний о питании у ребенка. Мы также следим за тем, чтобы школьные буфеты, которым мы поставляем еду, следовали нашим советам", - говорит менеджер по продажам и рекламе Daily Тийу Эндриксон.

Одно дело следовать общим советам, а совсем другое - придерживаться индивидуальной диеты. Ведь не каждому подходит одинаковая еда, у всех разный обмен веществ.

"Будучи врачом, я начинаю разговор о питании с того, что ничего не запрещено, и это на самом деле правильно. Не существует неполноценной/вредной еды, так как еда есть еда. Вопрос лишь в том, насколько она полезна и дает ли эта еда только килокалории, или также витамины, минералы, ценные белки и жирные кислоты. Это важно знать", - отмечает президент Союза педиатров Эстонии Юлле Эйнберг.

Беря за основу идею о том, что высококалорийная еда вредна только в больших количествах, можно сделать вывод: надо правильно планировать свой рацион, исходя из высокой школьной нагрузки.

"Государственный совет для перекуса такой : ешьте орехи или фрукты, не нужно потреблять чистый сахар, чтобы получить глюкозу для работы мозга", - рекомендует советник отдела общественного здравоохранения Лийз Рейтер.

Редактор: Виктор Сольц

булочкишкольный буфет


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