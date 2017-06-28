Керсти Кальюлайд не поддерживает изменение порядка выборов главы государства

В речи, произнесенной в среду в Рийгикогу в связи с 25-летием конституции страны, президент Керсти Кальюлайд дала понять, что она не является сторонницей конституционной реформы, которая изменила бы нынешний порядок выборов главы государства.

"Предложенный нашей конституцией баланс прекрасно у нас работает. Эстония независима и экономически развита. Это демократическое и свободное государство. Наши граждане этого хотели, и нашим основным законом определена избирательная система, в том числе и система выборов Рийгикогу и президента",- сказал Кальюлайд в своей речи.

"Мы все были вольны в своих мыслях и остаемся вольны. Почему должна была бы появиться причина, чтобы менять работающий баланс и то, что хорошо действует?"- спросила президент.

Широкое обсуждение возможности изменения действующего порядка выборов президента накалось прошлой осенью, когда тремя турами выборов в Ригикогу и двумя турами выборов в Коллегии выборщиков не могли выбрать нового президента, и Керсти Кальюлайд была избрана только когда процедура выборов возвратилась в парламент.

В среду в Рийгикогу состоялось торжественное заседание Рийгикогу в честь 25-й годовщины со дня референдума по Конституции, перед собравшимися выступили вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа, президент страны Керсти Кальюлайд и председатель Конституционной Ассамблеи Тыну Антон.