Участница из Ида-Вирумаа: молодежный певческий праздник - это масса удовольствия

В Таллинн из Ида-Вирумаа на молодежный праздник песни и танца отправляются почти полторы тысячи человек. "Актуальная камера" выяснила, какие эмоции испытывают юные участники праздника.

От Ида-Вирумаа в Таллинн отправятся 1430 участников молодежного праздника песни и танца, из них Нарва отправит на праздник 380 человек.

Скорее организационным сбором, чем репетицией можно было назвать сегодняшнее собрание участников молодежного праздника песни и танца, которые поедут в столицу от Силламяэской музыкальной школы. Уже заказаны автобусы, подготовлены флаги и таблички с названиями коллективов, раздаются последние советы и напутствия.

"Я участвовала в этом празднике прошлый раз и была масса эмоций, очень понравилось. Мы поем единые песни - это масса удовольствия. Мурашки по коже. От шествия до конца праздника это чувство не покидает, просто это все захватывает", - говорит участница праздника Анастасия.

"Мы поем с удовольствием эстонскую программу, у нас в репертуаре появляются благодаря певческому празднику эстонские произведения, это хорошо", - отмечает руководитель хора юношей Нарвской хоровой школы и хора девочек Силламяэской музыкальной школы Михаил Горюшин.