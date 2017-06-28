Актуальная камера 28.06.2017 (20:00)

Сторонники Эдгара Сависаара в Центристской партии созвали в среду пресс-конференцию, посвященную возможному созданию отдельного избирательного списка к местным выборам в Таллинне. На мероприятии для СМИ Яна Тоом объявила, что на данный момент никакого избирательного списка не будет и на этой неделе сторонники Сависаара будут еще вести переговоры с председателем партии Юри Ратасом.
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Усовершенствованный вирус Petya.A, поражающий операционные системы Windows, добрался и до Эстонии. Руководство сети строительных маркетов АВС сообщило 28 июня, что их магазины закрыты по всей стране. В компании пытаются как можно быстрее решить проблему.
Выход парламентариев Маргуса Цахкна и Марко Михкельсона из рядов входящей в коалицию партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) усложнит голосование в Рийгикогу по подготовленным правительством законопроектам, признал премьер-министр Юри Ратас.