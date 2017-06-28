В четверг переменная облачность, +18..+23

В четверг воздух в Эстонии прогреется еще на пару градусов.

Ночью малооблачная сухая погода. Ветер переменный от 1 до 7 метров в секунду. В акватории Рижского залива ветер сменит направление на восточное и северо-восточное, а к утру усилится до 7-12 м/с. Температура воздуха от 4 до 10, на побережье островов до 13 градусов.

Днем небольшая или переменная облачность. Вечером, начиная с юга, облачность увеличится. На юге Эстонии и Сааремаа начнется дождь, возможна гроза. Подует восточный и северо-восточный ветер со скоростью от 5 до 10 м/с, порывами до 14 м/с, на островах и побережье до 17 м/с. Воздух прогреется до 18..23 градусов.