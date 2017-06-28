Экс-руководитель Ласнамяэского отделения IRL усилила центристов

Согласно данным Коммерческого регистра Трей стала членом Центристской партии 13 июня.

В IRL Трей состояла с 2002 по 2016 год. Основной причиной ухода из партии в недавнем интервью ERR Трей назвала стиль управления и отношение к закону о совместном проживании. Вплоть до своего выхода из партии осенью 2016-го Трей была председателем Ласнамяэского отделения IRL.

На местных (2005, 2009, 2013) и парламентских (2011, 2015) выборах Трей всегда баллотировалась в том избирательном округе, в который входил столичный район Ласнамяэ. Особых успехов, правда, она не добивалась. Лучший результат - 174 голоса на выборах 2011 года в Рийгикогу. И все же с 2011 по 2013 год Трей как замещающий депутат работала в Таллиннском горсобрании.