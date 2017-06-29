Юри Ратас и премьер Франции посетят военную базу в Тапа

Об этом сообщает служба новостей "Радио 4".

"Мы высоко ценим участие Франции в размещенной в Эстонии боевой группе НАТО. Ее присутствие повышает чувство защищенности и обеспечивает безопасность стран Балтии", - сказал Юри Ратас.

По словам Ратаса, двусторонние отношения Франции и Эстонии сегодня лучше, чем когда-либо прежде, и он надеется, что визит французского премьера даст дополнительный толчок развитию сотрудничества.

Также в четверг французская делегация из 50-ти человек во главе с премьер-министром Эдуардом Филиппом в Батарейной тюрьме в Таллинне почтит память евреев из Франции, которые были депортированы из парижского предместья Дранси весной 1944-го года в составе "Конвоя-73" и содержались в эстонской столице.

С двухдневным визитом в Эстонию Филипп прибыл накануне.