Букмекеры предрекают "Левадии" и "Флоре" поражения в Лиге Европы УЕФА

В четверг, 29 июня, три эстонских футбольных клуба проведут свои первые матчи стартового раунда Лиги Европы УЕФА. Успеха, по мнению букмекеров, добьется только "Нымме Калью".

Раньше остальных - в 18:30 - начнут свой матч против ирландского клуба "Корк Сити" футболисты таллиннской "Левадии". Эта встреча пройдет на Приморском стадионе в Пярну, поскольку "Кадриорг" в этот день оказался занят.

По оценке букмекеров, фаворит матча - лидер чемпионата Ирландии, который в 19 турах одержал 18 побед при одной ничье.

В 19:30 на "А. Ле Кок Арене" в Таллинне "Нымме Калью" примет фарерский "Б-36 Торсхавн". В этой встрече специалисты по ставкам отдают явное преимущество эстонской команде, предрекая ей победу с разницей в два мяча.

В 21:30 в словенском Целе начнется поединок между местным "Домжале" и столичной "Флорой". Несмотря на то, что таллиннцы единолично лидируют в чемпионате Эстонии, в Словении их ничего хорошего не ждет, заключают букмекеры.

Ответные матчи эстонские клубы проведут через неделю.