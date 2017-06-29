Реформисты попросили канцлера права оценить законность ходатайств русских школ

Заместитель председателя фракции Партии реформ в Таллиннском городском собрании Ынне Пиллак направила канцлеру права Юлле Мадизу ходатайство с просьбой оценить законность инициированного столичными властями пилотного проекта, предусматривающего отказ от системы "60 на 40" в трех городских школах.

В своем заявлении Пиллак обращает внимание на то, что согласно Закону об основной школе и гимназии языком преподавания в гимназии является эстонский. В муниципальных гимназиях языком обучения может быть и другой язык, при условии, что разрешение на это на основании ходатайства местного самоуправления выдало правительство Эстонской Республики.

На этот раз, отмечает Ынне Пиллак, горсобрание ходатайствует перед правительством не о предоставлении права вести обучение в трех гимназиях на русском языке, а о разрешении внедрить пилотную программу более гибкого изучения языков и предметов.

Ответ на вопрос, не противоречит ли это ходатайство Закону об основной школе и гимназии, теперь должна дать канцлер права Юллле Мадизе.

Ходатайства поступили в Минобр

В конце прошлой недели ходатайства трех русских школ Таллинна, желающих отказаться от системы обучения "60 на 40" в гимназической ступени, поступили в Министерство образования и науки. Вместе с тем в ведомстве пока не знают, сколько времени понадобится на их рассмотрение.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила глава отдела общего образования Министерства образования и науки Ирене Кяосаар.

"После тщательного анализа выяснится, в какой очередности будут предприняты конкретные действия для оценки готовности школ к участию в пилотном проекте", - отметила Кяосаар.

"В первую очередь будут организованы встречи между чиновниками и специалистами министерства и представителями школ, чтобы договориться о том, как в каждой конкретной школе будут осуществляться действия, направленные на улучшение навыков эстонского языка среди учеников", - добавила Ирене Кяосаар.

"Поскольку цель министерства заключается в том, чтобы обеспечить основательное рассмотрение и анализ ходатайств, исходя из индивидуальных особенностей каждой школы, то требуемый на это объем времени выяснится уже в ходе работы", - резюмировала Ирене Кяосаар.

Горсобрание успело принять документ до летних каникул

Таллиннское горсобрание одобрило законопроект пилотной программы, предполагающей более гибкое обучение предметам в гимназической ступени для трех столичных школ, в минувший вторник, 20 июня, на внечередной сессии.

"Документы будут переданы в Минобр в среду или четверг", - сказал на прошлой неделе корреспонденту портала rus.err.ee зампред горсобрания Лаури Лаатс.

По сути речь идет об отказе от системы "60 на 40" для гимназистов, о чем ходатайствовали Линнамяэский русский лицей, Кесклиннаская русская гимназия и Ласнамяэская гимназия.

При этом коалиционное соглашение в ответ на такую уступку предусматривает, что абитуриенты к концу своего обучения будут владеть госязыком на высшую категорию - С1.

"Основные цели пилотного проекта – это качественное преподавание предметов без привязки к обязательному языку обучения, а также повышение в течение ближайших лет уровня знания эстонского языка. Сейчас образование в русской гимназии дает базу знания языка на уровень В2, что явно недостаточно для получения высшего образования в Эстонии. На примере трех школ мы хотим показать, что уровень знания эстонского языка можно повысить, при этом не должно пострадать качество преподавания предметов. В наших планах запустить этот пилотный проект с сентября текущего года", - говорил ранее вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Партнеры центристов по коалиции уже выступают против

Несмотря на то, что Центристская партия уверяет, что в данной ситуации речь идет не о смягчении, а об усилении языковых требований, поскольку выпускникам трех упомянутых гимназий придется сдавать экзамен на категорию С1, коалиционные партнеры уже выступили с критикой пилотного проекта.

Председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Хелир-Валдор Сеэдер заявил, что IRL не поддерживает предоставления русским школам в порядке исключения возможности отказаться от системы 60/40 в преподавании предметов.

По словам Сеэдера, предоставление такого исключения будет неправильным сигналом.

"Для того, чтобы достичь более высокого уровня знания эстонского языка, мы разрешаем проводить обучение определенных предметов на русском языке – я не считаю это разумным и логичным", - сказал Сеэдер.

Социал-демократическая партия также подтвердила, что она не поддерживает предоставления таллиннским гимназиям возможности в виде исключения отказаться от системы 60/40 и проводить преподавание предметов на русском языке.

По оценке соцдемов, желание Центристской партии разрешить трем таллиннским гимназиям вместо перехода преподавания на эстонском языке продолжить преподавание на русском является частью личной предвыборной кампании вице-мэра Михаила Кылварта.

Окончательное решение по этому вопросу должно будет вынести правительство.