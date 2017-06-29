В Вильянди в ночь на четверг произошел крупный пожар

В ночь на четверг в центре Вильянди на улице Рюйтли произошел сильный пожар - по словам очевидцев, дым от пожара был виден далеко за пределами города, а открытое пламя поднималось высоко вверх.

Как передает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Postimees, под угрозой оказались жилые дома и стоящие на парковке машины. Отмечается, что о пожаре в Вильянди сообщили около часа ночи. Горели сараи, огонь быстро распространялся, а пожару была присвоена четвертая степень опасности.

На место были стянуты спасатели из Вильяндимаа, пожарные из Тюри и Пыльтсамаа. В результате пожара были уничтожены восемь сараев и один автомобиль, однако дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.

По словам местных жителей, один из сараев в качестве жилья использовали бездомные, однако, по предварительным данным, никто из-за огня не пострадал.

Причины пожара пока не установлены.