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США ввели новые меры безопасности на зарубежных авиарейсах ({{commentsTotal}})

Усиление мер безопасности коснется авиарейсов, вылетающих в США из 280 аэропортов мира.
Усиление мер безопасности коснется авиарейсов, вылетающих в США из 280 аэропортов мира. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Власти США объявили об усилении мер безопасности на авиарейсах из-за рубежа. Эти меры, как отмечается, направлены на то, чтобы на борт самолета не могли попасть взрывчатые вещества.

 

Расширенные меры безопасности не коснулись, чего опасались многие, запрета на пронос на борт самолета ноутбуков, передает в четверг Би-би-си.

В марте этого года США запретили проносить на борт "электронные устройства крупнее смартфона" на рейсах из Турции, Марокко, Иордании, Египта, ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта, как подчеркивалось, из опасений, что в таких устройствах могут быть замаскированы бомбы.

В то же время, новые меры безопасности предусматривают усиление досмотра на рейсах из всех 105 стран мира, откуда летают самолеты в США.

Авиакомпаниям дано три месяца на подготовку к этим мерам досмотра, иначе им могут быть запрещены полеты в США.

Таким образом, усиленные поверки коснутся пассажиров двух тысяч авиарейсов, ежедневно прибывающих в США из 280 аэропортов мира.

Редактор: Сергей Михайлов

безопасность


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