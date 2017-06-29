Умер экс-солист группы "Иванушек International" Олег Яковлев. Об этом сообщила его гражданская жена Александра Куцевол. Музыкант скончался в московской больнице в возрасте 47 лет.

"Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья.... Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой", - написала она в своем инстаграме.

Олег Яковлев был госпитализирован в столичную больницу с двусторонней пневмонией несколько дней назад, сообщает Интерфакс.

Видеоклип на песню "Танцуй с закрытыми глазами", с которой Олег Яковлев в 2013 начал сольную карьеру, выйдя из группы "Иванушек International":