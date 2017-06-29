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Несмотря на протесты, Кальюлайд провозгласила закон о Rail Baltic ({{commentsTotal}})

Противники строительства Rail Baltic.
Противники строительства Rail Baltic. Автор: ERR
Эстония
Эстония
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Эстонское общество географов и непредставленная в Рийгикогу партия "Зеленые Эстонии" направили обращение на имя президента Керсти Кальюлайд, в котором просят не провозглашать ратифицированный парламентом закон о строительстве железнодорожной трассы Rail Baltic. Однако президент данный закон провозгласила.

Соответствующее обращение поступило в канцелярию президента накануне.

По оценке авторов письма, реализация проекта нанесет вред окружающей среде, а сам закон о прокладке Rail Baltic противоречит Конституции Эстонии.

Но несмотря на это, президент Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг, 29 июня, провозгласила данный закон.

Соглашение о развитии железнодорожного сообщения по трассе Rail Baltic, подписанное правительствами Эстонии, Латвии и Литвы, Рийгикогу ратифицировал 19 июня.

По последним данным, ориентировочная стоимость международной железнодорожной трассы Rail Baltic вместе с прокладкой перегона Каунас-Вильнюс составит 5,8 млрд евро. Прогнозируемая стоимость работ по проекту, которые пройдут на территории Эстонии, составит около 1,3 млрд евро, в том числе самофинансирование составит 250-300 млн евро.

Проект Rail Baltic предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллинна до границы Литвы с Польшей. Ширина колеи составит 1435 мм (европейский стандарт), пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые — до 120 км/ч.

Редактор: Сергей Михайлов

rail baltic


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