На шоссе Таллинн-Тарту построят четыре участка для обгона

На отрезке Вальмаотса-Кяревере на шоссе Таллинн-Тарту будет построено четыре участка для обгона по схеме 2+1. Стоимость работ немногим более восьми миллионов евро. Участки для обгона откроют в июле 2018 года.

"Шоссе Таллинн-Тарту объединяет два крупнейших города в Эстонии, в связи с чем движение на трассе очень напряженное, и часто за некоторыми медленными транспортными средствами выстраиваются вереницы из машин, - сказал член правления Nordecon AS Аво Амбур. - Полосы обгона 2+1 – это оптимальный вариант, позволяющий повысить беезопасность движения на дороге, потому что обгоны совершают в любом случае. Правильно при этом совершать обгон, когда для этого имеются необходимые условия, в которых не подвергаются опасности другие участники движения".

В рамках договора построят четыре участка для обгона 2+1 – по два в каждом направлении. Они будут располагаться на участке шоссе длиной 7,4 км между Вальмаотса и Кяревере (160,7–168,1 километр).

В ходе строительства сделают необходимые для разворота места, обочины и съезды. Помимо этого на протяжении 14 км установят изгородь от диких животных и на протяжении 900 м различные шумовые барьеры.

Обновленный участок дороги будет открыт в июле 2018 года.