В четверг и пятницу на Балтийском море будут волны до 4 метров

В четверг и в ночь на пятницу на Балтийском море ожидаются волны до четырех метров в высоту, предупреждают синоптики.

В северной части Балтийского моря, проливе Вяйнамери и северной части Рижского залива ветер восточный и северо-восточный, 7-12 м/с, порывами до 15 м/с, вечером порывами до 18 м/с, ночью северо-восточный, 10-15 м/с, порывами до 20 м/с.

Высота волны в море 1,5 -3 метра, ночью до 4 метров, в Рижском заливе 1 -2 метра, ночью до 2,5 метра, в Вяйнамери 0,5 -1,2 метра. Вечером местами дожди, ночью осадки распространятся всюду, возможны грозы. Видимость хорошая, при дожде умеренная или слабая.

В Финском заливе ветер восточный и северо-восточный, в первой половине дня 3 -8, во второй половине дня 6 -11, порывами до 15, ночью 10 -15, порывами до 20 м/сек. Высота волны 1 -2, ночью 1,5 -3 метра. Рано утром в пятницу пойдет дождь. Видимость хороша, при дожде умеренная.