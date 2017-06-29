В начале июля в Таллинне вновь пройдут Дни Средневековья

С 6 по 9 июля в Таллинне уже в 18-й раз пройдут Дни Средневековья. Цель мероприятий в Старом городе — познакомить жителей и гостей Таллинна с его средневековой историей.

Церемония открытия Дней Средневековья и средневекового турнира состоится 6 июля в 18:00 на Ратушной площади. Далее процессия отправится к бастиону Малых Морских ворот, где в 19:00 начнется средневековый турнир.

"Мы проводим Дни Средневековья с 2000 года, за это время сложились определенные традиции, думаю, что и нынешняя программа позволит жителям лучше узнать такой Таллинн, каким он был несколько столетий назад, а это и есть наша цель", - сказала руководитель Дома Хопнера Анне Вельт.

Каждый день с четверга по воскресенье на Ратушной площади будут проходить различные выступления — приедут гости из России (Monplaisir Dance Company), Германии (Poeta Magica) и Венгрии (Bordó Sárkány). Там же будет открыт средневековый рынок и можно будет повстречать трубадуров, придворных музыкантов, бродячих артистов и шутов.

На горке рядом с церковью Нигулисте все желающие смогут побывать в средневековой деревне, принять участие в различных мастер-классах, посетить занятия в школе для рыцарей и поиграть в средневековые игры.

В церкви Св. Екатерины (ул. Вене 14а) состоятся концерты старинной музыки. 7 июля в 19:00 там выступит ансамбль Triskele, а 8 июля в 18:00 пройдет концерт ансамбля Rondellus.

8 июля в 19:00 Дом Хопнера (Ратушная площадь 18) приглашает на средневековый карнавал. В программе: средневековые танцы, песни, еда и прочие прелести жизни. Вход на карнавал только в средневековой одежде.

С полной программой мероприятий можно познакомиться на www.folkart.ee

Главным организатором Дней Средневековья выступает Эстонский союз народного искусства и рукоделия, культурную программу организует Дом Хопнера.