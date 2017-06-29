Пожар в Хааберсти: один человек доставлен в больницу

Накануне вечером произошел пожар в многоквартирном доме в столичном районе Хааберсти.

Как сообщает служба новостей "Радио 4", пожар произошел в трехкомнатной квартире по адресу Ыйсмяэ теэ, 73.

Огнем была охвачена комната расположенной не третьем этаже квартиры. Находившиеся в квартире три человека смогли самостоятельно покинуть жилье, один из них позднее был доставлен в больницу.

Остальным первую помощь оказали на месте.