В Тарту открылась выставка игрушек, посвященная столетию Эстонии и Финляндии ({{commentsTotal}})
Тартуский музей игрушки и его финский аналог — музей Хевосенкенкя создали совместную выставку игрушек, посвященную столетию Эстонии и Финляндии "Mäng+Peli=100!".
В галерее Тартуского музея игрушки представлена подборка игрушек, в которые в прошлом и настоящем играли и продолжают играть эстонские и финские дети. Выставка посвящена столетию соседних республик и на ней собраны куклы и другие игрушки местного производства или же самодельные.
Самые известные среди экспонатов — собачка Лотте и муми-тролли. Но очень любопытно сравнить, как например, выглядели финские и эстонские Микки Маусы, а также настольные игры столетней давности.
Старинных предметов на выставке достаточно. Например, финский лидер общественного мнения, политик Ваппу Тууликки Тайпале дала для нее антикварные саночки, принадлежавшие ее семье, и загадочную игру-предсказание "Santapuur Mary“ производства эстонской фирмы Cholk.
В 2017 году выставку можно будет посетить в Эстонии, а в будущем году она переедет в Финляндию. Сотрудничество между музеями продолжится еще и в октябре этого года в виде постановки детской сказки "День рождения для привидения" в постановке Патрика Дрейка.
Редактор: Дина Малова