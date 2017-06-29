В Тарту открылась выставка игрушек, посвященная столетию Эстонии и Финляндии

В галерее Тартуского музея игрушки представлена подборка игрушек, в которые в прошлом и настоящем играли и продолжают играть эстонские и финские дети. Выставка посвящена столетию соседних республик и на ней собраны куклы и другие игрушки местного производства или же самодельные.

Самые известные среди экспонатов — собачка Лотте и муми-тролли. Но очень любопытно сравнить, как например, выглядели финские и эстонские Микки Маусы, а также настольные игры столетней давности.

Старинных предметов на выставке достаточно. Например, финский лидер общественного мнения, политик Ваппу Тууликки Тайпале дала для нее антикварные саночки, принадлежавшие ее семье, и загадочную игру-предсказание "Santapuur Mary“ производства эстонской фирмы Cholk.

В 2017 году выставку можно будет посетить в Эстонии, а в будущем году она переедет в Финляндию. Сотрудничество между музеями продолжится еще и в октябре этого года в виде постановки детской сказки "День рождения для привидения" в постановке Патрика Дрейка.