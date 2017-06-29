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Власти Пирита не согласовали строительство магазина Maxima ({{commentsTotal}})

Магазина Maxima на этом участке пока не будет.
Магазина Maxima на этом участке пока не будет. Автор: K-Prjoekt
Разное
Разное

Управа столичного района Пирита выступила против строительства в районе магазина Maxima XX.

Об этом в четверг, 29 июня, сообщила пресс-служба районной управы, напомнив, что весной позапрошлого года город Таллинн инициировал составление новой детальной планировки на участках в Пирита, где мог бы быть воздвигнут магазин Maxima XX.

Цель составления детальной планировки заключалась в формировании участка коммерческого назначения и определении права застройки для возведения универмага. Магазин планировалось построить на участке, граничащем с Меривялья теэ.

Старейшина района Пирита Тынис Мёльдер пояснил, что жители района по-разному восприняли идею строительства торгового центра Maxima, и поэтому следовало с особой тщательностью проанализировать ситуацию.

"Я придерживался позиции, что строительство новых коммерческих площадей в этом районе – вполне разумная идея, и надеялся, что Maxima будет способна составить планировку, учитывающую интересы местных жителей. Увы, за несколько лет так и не удалось достичь согласия с местными жителями. К тому же сейчас ситуация в районе кардинально изменилась по сравнению с той, что была пару лет назад – в окрестностях появилось множество коммерческих и сервисных предприятий с товарами первой необходимости. В итоге я пришел к мнению, что не сообразно менять назначение земельного участка для жилищной застройки на участок коммерческого назначения", – рассказал Мёльдер.

Он также добавил, что Maxima, игнорируя предложения местных жителей, сама себе оказывает медвежью услугу. Пирита считается довольно элитарным районом, жители которого с особым трепетом относятся к окружающей среде и природе.

"Детальная планировка, принятая уже несколько лет назад, предусматривает на участке строительство гостиницы. Надеюсь, что представители Maxima со всей серьезностью отнесутся к сотрудничеству с местными жителями, и в ближайшие годы всё же появится возможность построить там магазин. Вполне очевидно, что обслуживать местных жителей должен в первую очередь магазин, а не предназначенный для туристов отель. Но к сожалению, нынешние варианты проектов магазина, предложенные предприятием Maxima, просто не вписываются в наш район", - добавил старейшина.

Мёльдер также отметил, что в сотрудничестве с административным советом Пирита в результате пришли к единогласному мнению, что управа Пирита не согласна с открытым для обсуждения решением детальной планировки участков Меривялья теэ, 80e, Пуки теэ, 29 и Пуки теэ, 31, а это значит, что здание магазина и всю прочую торговую деятельность необходимо планировать только на земельном участке коммерческого назначения Меривялья теэ, 80e.

Редактор: Сергей Михайлов

maximaпирита


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