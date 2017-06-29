"Аватар 2" можно будет посмотреть в 3D без очков

Режиссер Джеймс Кэмерон нашел новый способ удивить зрителей и сделать все сиквелы "Аватара" революционными. Создатель 3D картины собирается показывать ленту с помощью специальных прожекторных систем, которые позволят смотреть объемное кино без специальных очков. Первый сиквел "Аватара" выходит в прокат 18 декабря 2020.

Как сообщил Inquisitr, после того, как продюсерская компания Cameston Lightstorm Entertainment продлила партнерство с Christie Digital, кампании работали над созданием 3D для "Аватара" 2, 3, 4 и 5 без использования 3D-очков. Это будет возможно с помощью новой проекционной системы RGB от Christie Digital.

Новая система описывается как "чистый лазер" за ее способность использовать 60 000 люмен для обеспечения яркого изображения при невероятно высокой частоте кадров. В результате получается более четкое изображение, чем когда-либо.

Однако для для поддержки новой системы кинотеатры должны заменить проекторы.

Интересно то, что первый фильм "Аватар" Кэмерон снял видеокамерами, в разработке которых участвовали эстонские специалисты.

Съемки всех сиквелов стартуют в сентябре этого года. "Аватар 2" выйдет в прокат в декабре 2020 года. Остальные будут выходить вплоть до 2025-го.

Камерон считается одним из самых инновационных кинематографистов, который поставил хиты и классику Голливуда: первые два "Терминатора", "Чужие" и "Титаник", а также восемь лет назад снял фильм "Аватар", который до сих пор остается самым кассовым фильмом за всю историю.