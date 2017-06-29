"Калев/Крамо" сыграет в квалификации Лиги чемпионов ФИБА ({{commentsTotal}})
Сильнейший баскетбольный клуб Эстонии, таллиннский "Калев/Крамо" получил возможность выступить в Лиге чемпионов ФИБА.
Всего в турнире примут 56 команд, из которых 24 начнут выступления с группового этапа.
Чемпиону Эстонии для выхода в групповой турнир, который стартует 10 октября, предстоит преодолеть три квалификационный раунда - то есть обыграть трех соперников.
Игры первого квалификационного раунда запланированы на 19 сентября.
Жеребьевка квалификационных раундов и группового этапа пройдет 11 июля.
В прошлом сезоне "Калев/Крамо" отказался от участия в Лиге чемпионов.
Накануне стало известно, что главным тренером столичного баскетбольного клуба "Калев/Крамо", который в этом году завоевал золотые медали чемпионата Эстонии, продолжит работать Алар Варрак.
Участники предварительных раундов Лиги чемпионов:
Участники группового этапа:
Графика: basketballcl.com
Редактор: Сергей Михайлов