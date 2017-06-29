"Калев/Крамо" сыграет в квалификации Лиги чемпионов ФИБА

Всего в турнире примут 56 команд, из которых 24 начнут выступления с группового этапа.

Чемпиону Эстонии для выхода в групповой турнир, который стартует 10 октября, предстоит преодолеть три квалификационный раунда - то есть обыграть трех соперников.

Игры первого квалификационного раунда запланированы на 19 сентября.

Жеребьевка квалификационных раундов и группового этапа пройдет 11 июля.

В прошлом сезоне "Калев/Крамо" отказался от участия в Лиге чемпионов.

Накануне стало известно, что главным тренером столичного баскетбольного клуба "Калев/Крамо", который в этом году завоевал золотые медали чемпионата Эстонии, продолжит работать Алар Варрак.

Участники предварительных раундов Лиги чемпионов:

Участники группового этапа:

Графика: basketballcl.com