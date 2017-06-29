Страны НАТО отправят в Афганистан дополнительные силы, вклад Эстонии не изменится

Решение стран НАТО увеличить число военнослужащих в Афганистане, о котором в четверг объявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед встречей министров обороны НАТО, пока не затронет Эстонию.

"Я могу подтвердить, что мы увеличим свое присутствие в Афганистане, - сказал Столтенбенг 29 июня и добавил, что 15 стран уже пообещали увеличить свой вклад. - Я рассчитываю, что в четверг число стран увеличится".

По словам Столтенберга, 29 стран альянса планируют прислать в Афганистан несколько тысяч военнослужащих дополнительно.

Министр обороны Эстонии Юри Луйк в интервью ERR и BNS сообщил, что вклад Эстонии в миссию альянса в Афганистане не увеличится. В настоящее время там присутствуют четыре эстонских сапера.

"Наше присутствие в Афганистане есть, но оно маленькое. И я сейчас не вижу процесса, в котором оно стало бы заметным. Но все дискуссии пока продолжаются", - сказал Луйк.

Как подчеркнул Столтенберг, увеличение числа военнослужащих не значит, что альянс вновь будет сражаться в Афганистане с Талибаном и другими экстремистскими группировками через два года после завершения военной миссии.

"Мы должны понимать, что речь идет о выучке, помощи, консультировании... Это означает не военные операции, но оказание Афганистану помощи в борьбе".

Дополнительные военнослужащие могли бы оказывать поддержку спецподразделениям и ВВС Афганистана, а также дополнить подготовку офицеров, сказал Столтенберг.

Ранее, 16 июня, Пентагон сообщил о том, что планируется на 4000 человек увеличить воинский контингент в Афганистане. Часть из них должны будут составлять военнослужащие партнеров Соединенных Штатов по НАТО.

В рамках инструкторской миссии НАТО Resolute Support в Афганистане по состоянию на май действует 13 576 военнослужащих из 39 стран. Около 10 000 из них — американцы. В 2014 году НАТО передал ведение активных военных действий вооруженным силам Афганистана, но недавние победы Талибана означают, что быстрое завершение войны в Афганистане отдаляется.

Министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг представит своим коллегам из НАТО обзор происходящего в Афганистане, но, по словам Столтенберга, он не рассчитывает на то, что Мэттис скажет, сколько человек США пришлют дополнительно.

«Посмотрим, получится ли у нас … собрать достаточно военных, чтобы помочь правительству, сломить патовое положение и подготовиться к политическому решению», - сказал Столтенберг.

Согласно дипломатическим источникам, министры обороны предполагают, что в Афганистан будет отправлено около 3000 военнослужащих дополнительно.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон сказал, что Лондон в дополнение к дислоцированным в Афганистане 500 британским военнослужащим отправит туда еще 100.

Он, как и Столтенберг, подчеркнул, что контингент не будет получать боевые задания, а его размещение необходимо для борьбы с терроризмом. "У нас достаточно стимулов, чтобы придерживаться нынешнего курса", сказал Фэллон.