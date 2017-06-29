Столтенберг: в регионе Балтийского моря усилилась военная активность

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил усиление военной активности в регионе Балтийского моря и подчеркнул важность прозрачности и предупреждающих действий для избежания опасных инцидентов.

"Мы видим усиление военной активности в регионе Балтийского моря в воздухе, на суше и на море. Важно предупреждать опасные инциденты и несчастные случаи, но если они все же произойдут, мы должны гарантировать, что они не выйдут из-под контроля", – сказал в четверг Столтенберг, прибывший на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе.

По его словам, НАТО подчеркивает важность соблюдения соглашений, особенно Венского документа. "Этот документ требует прозрачности, предсказуемости и международного наблюдения за военными учениями", – сказал он.

По словам Столтенберга, учения НАТО являются прозрачными, России также следует гарантировать прозрачность своих учений.

"Мы также сфокусированы на воздушной безопасности. Я хочу подчеркнуть, что в большинстве случаев обе стороны профессионально идентифицируют самолеты. На мой взгляд, важно воздерживаться от смешивания идентификации неизвестных самолетов и опасных инцидентов", – сказал он.

По словам генсека, идентификация неизвестных самолетов является обычной деятельностью и иногда она проводится непрофессиональным или даже опасным образом. "Поэтому мы сфокусированы на повышении уровня воздушной безопасности в регионе Балтийского моря".

Столтенберг отметил, что приветствует инициативу Финляндии собрать экспертов из ряда организаций в странах региона Балтийского моря для обсуждения того, как можно улучшить воздушную безопасность.