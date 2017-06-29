В Нарве построили новые детские игровые площадки

В Нарве построили две из трех запланированных детских игровых площадок. Первая площадка находится по адресу Таллиннское шоссе, 58А. Вторая площадка - по адресу ул. 26 Июля, 15А. Третья будет установлена в районе Кренгольма. Стоимость трех площадок 100 000 евро.

По словам председателя городского собрания Нарвы Александра Ефимова, подобные детские игровые площадки увидели в Кингисеппе в прошлом году, приценились и поняли, что суммы в 100 000 евро может быть достаточно для установки трёх площадок в разных районах города.

Работы выполнили фирмы KSIL Eesti OÜ и Baltisigma OÜ.

"Я считаю, что опыт этого года оказался очень удачным и мы обязательно сделаем доброй традицией установку детских площадок в разных районах города", - сказал Ефимов.