Выступления участников праздника песни и танца в выходные будут транслировать в прямом эфире

C 30 июня по 2 июля в Таллинне пройдет XII Молодежный праздник песни и танца. В пятницу и субботу на Центральном стадионе "Калев" пройдет танцевальная часть мероприятия, а в воскресенье на Певческом поле — песенная.

В пятницу и субботу на центральном стадионе "Калев" пройдет Молодежный праздник танца, в основе которого в этом году — эстонская сказка "Восход и Сумерки".

Вместе с тысячами танцоров эту историю на поле стадиона "Калев" перескажут молодые актеры, изображающие Восход и Сумерки, а также знаменитый Иво Линна, которому досталась роль Дедушки из этой сказки. Там, где Иво Линна, всегда найдется место песням, так что на празднике в субботу все не ограничится одними только танцами. Двухчасовое хореографическое представление создавалось на протяжении двух последних лет.

Программа праздника танца:

Пятница, 30 июня

19:00 Первое представление Праздника танца, Центральный стадион "Калев"

Суббота, 1 июля

13:00 Второе представление Праздника танца, Центральный стадион "Калев"

15:00 Праздник фольклорной музыки, Центральный стадион "Калев" (вход свободный)

19:00 Третье представление Праздника танца, Центральный стадион "Калев"

С более подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте праздника.

Главный постановщик праздника танца — Маргус Тоомла.

В субботу в 18:50 на телеканале ETV+ можно будет посмотреть прямую трансляцию с третьего представления Праздника танца, которую будут комментировать Александр Хоботов и Марина Кузнецова, один из постановщиков нескольких танцевальных праздников в Эстонии. За прямой трансляцией можно будет наблюдать и на портале rus.err.ee.

В воскресенье состоится Молодежный праздник песни

Праздник песни, который будет проходить 2 июля на Певческом поле, выносит на первый план творчество композиторов нового поколения, а рядом с опытными дирижерами свой первый опыт участия в певческом празднике получат также множество молодых дирижеров.

В этом году дебютируют 17 молодых дирижеров, а на сцену выйдут более 40 000 юношей и девушек, рожденных уже в независимой Эстонии. Наряду со старыми и хорошо известными песнями, в числе которых "Ta lendab mesipuu poole" , "Oh laula ja hõiska" и "Mu isamaa on minu arm" прозвучат и новые мотивы – произведения Кадри Вооранд, Ээвы Талси и Мари Юргенс, Расмуса Пуури.

Программа праздника песни 2 июля:

9:30 Торжественное шествие, начало на площади Вабадузе

14:00 Праздник Песни на Певческом поле

Более подробная программа здесь.

Главный дирижер молодежного праздника песни — Хели Юргенсон

Праздник песни будет также транслироваться на телеканале ETV+, начало трансляции в 14:00, комментировать происходящее будут Александр Хоботов и популярная певица Таня Михайлова. Репортер на Певческом поле — Михаил Малкин, который побеседует в прямом эфире с участниками праздника. За прямой трансляцией можно будет наблюдать и на портале rus.err.ee.

Во время праздника будет ограничено движение транспорта, с изменениями можно ознакомиться здесь.