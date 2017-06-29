Вирус-вымогатель заразил еще одну эстонскую фирму ({{commentsTotal}})
Жертвой распространяющегося со вторника вируса-вымогателя к четвергу стало еще одно действующее в Эстонии предприятие.
"По состоянию на сегодняшний день добавилась расположенная в Эстонии дочерняя фирма международной компании, чьи ИТ-системы оказались заражены вирусом", – сказала BNS пресс-секретарь Департамента государственной инфосистемы (RIA ) Хелен Ульдрих.
Новый вирус-вымогатель, распространяющийся в компьютерных сетях по всему миру со вторника, достиг и Эстонии – в среду строительный магазин Ehituse ABC закрыл все свои магазины. Нарушена была также работа фирмы исследований Kantar Emor.
Редактор: Ирина Киреева
Источник: BNS