В связи с обновлением сертификатов ID-карт в пятницу будут открыты все бюро обслуживания ДПП

В связи с обновлением сертификатов ID-карт в пятницу, 30 июня, в порядке исключения будут работать и те бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны (ДПП), которые обычно по пятницам закрыты.

С 9 до 17 часов будут открыты бюро обслуживания в Раквере, Йыгева, Пылва, Валга, Вильянди, Выру, Хаапсалу, Курессааре, Кярдла и Пайде. Бюро обслуживания в Рапла будет открыто с 13 до 17 часов.

После 1 июля нельзя будет обновить ни самостоятельно, ни в бюро обслуживания сертификаты ID-карт, которые были выданы ранее середины октября 2014 года.

"Число клиентов, желающих обновить сертификат, значительно выросло и в некоторых случаях обновление может с первой попытки не получиться. Если сертификат обновить не удалось, то следует попробовать сделать это заново через 15–20 минут. Если приложение показывает сообщение об ошибке, в котором указано, что следует обратиться в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, то это означает, что самостоятельно сертификат этой обновить невозможно", – сказала главный эксперт бюро статуса и идентитета Департамента полиции и погранохраны Элийза Сау. По словам Сау, и ID-карта, и сертификаты продолжают действовать и после 1 июля, но при использовании ID-карты с необновленными сертификатами может возникнуть сбой при использовании некоторых э-услуг.

Тем клиентам, которые желают посетить бюро обслуживания для подачи ходатайства о получении повторной ID-карты гражданина Эстонии либо о первичной ID-карте для несовершеннолетнего ребенка, советуют использовать для подачи ходатайства новую э-систему, которая начала работать в середине июня. "В э-системе большинство данных уже заполнено за клиента и это делает подачу ходатайства быстрым и удобным", – добавила Элийза Сау.

В э-систему для подачи ходатайства можно зайти через сайт Департамента полиции и погранохраны www.politsei.ee или по ссылке https://etaotlus.politsei.ee.

Информацию о бюро обслуживания можно найти на сайте департамента или по инфотелефону 612 3000.