ФОТО: иракские военные освободили Мосул от боевиков ИГИЛ

Иракская армия завершила операцию по освобождению города Мосул от террористов из группировки "Исламское государство", сообщило 29 июня иракское телевидение со ссылкой на военное командование Ирака. На фотографиях руины мечети Ан-Нури, где Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил "халифат".

Ранее в четверг стало известно, что иракские войска установили контроль над разрушенной ранее террористами соборной мечетью Ан-Нури в Мосуле, где лидер террористической ИГ Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил "халифат".

Мосул оставался последним крупным оплотом ИГ в Ираке. Наступление на город иракские силы безопасности при поддержке курдских ополченцев и возглавляемой США международной коалиции начали в октябре 2016 года. К январю была полностью очищена от ИГ восточная часть Мосула. В феврале началась операция по зачистке западных кварталов.