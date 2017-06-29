Детская команда "Транса" завоевала путевку на суперфинал турнира "Локобол - 2017"

На турнире в Риге, который проходил в течение двух дней, нарвские мальчишки попали в одну группу с "Вигры" (Польша), "Тракаем" (Литва) и "Добеле" (Латвия).

С поляками "Транс" сыграл вничью (2:2), "Добеле" разгромил 5:0, а над "Тракаем" одержал еще более крупную победу - 8:0.

Поскольку "Вигры" и "Транс" финишировали в группе с абсолютно одинаковыми показателями, то победителя квартета пришлось определить в серии пенальти. Удача оказалась на стороне поляков - 2:0.

В другой группе сразу три команды набрали по шесть очков, а в полуфинал вышли "Минск" и "Кенгарус" (Латвия).

В полуфинале минчане проиграли нарвитянам (0:2), а латвийцы - полякам.

В итоге в финале "Транс" снова встретился с "Вигры". Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались нарвские футболисты - 4:1.

"Очень тяжелая игра, у поляков прекрасная команда. Но футбольная фортуна нам помогла. В конце матча мы забили со штрафного, а в серии пенальти не оставили сопернику ни одного шанса. Мы реализовали все четыре своих удара, у оппонентов было два промаха", - рассказал тренер нарвской команды Максим Грузнов.

"Теперь будем готовиться к суперфиналу, в котором встретятся победители всех региональных этапов. Ребята счастливы тому, что им удастся поехать в Москву. Хотя если бы мы проиграли, то ничего страшного бы не произошло. У мальчишек еще все впереди", - добавил Грузнов.

Из Риги нарвские юные футболисты выезжают в Пярну, где примут участие в еще одном турнире.

Фестиваль детских футбольных команд "Локобол" проводится с 2007 года. Организаторами мероприятия являются ОАО "РЖД", футбольный клуб "Локомотив" и Детская футбольная лига России.

Финальный этап турнира текущего сезона пройдет со 2 по 6 августа в Москве.