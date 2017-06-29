ФОТО и ВИДЕО: в Таллиннском аэропорту открылся расширенный пассажирский терминал

В Таллиннском аэропорту 30 июня открылся расширенный пассажирский терминал с вдвое увеличенной зоной предполетного досмотра, пропускная способность которой должна вырасти до 1150 человек в час.

Площадь расширенного терминала увеличилась на 4000 кв. метра, стоимость строительных работ составила 5,2 млн евро.

"Некоторые работы продолжатся "за кулисами" и летом, но к началу председательства (Эстонии в Совете ЕС) необходимые изменения выполнены, и мы сможем достойно принимать гостей", - сказала председатель правления Таллиннского аэропорта Пирет Мюрк-Дюбуа.

Летом также продолжатся работы по строительству новой трамвайной остановки с северной стороны пассажирского терминала.

Кроме того, в пятницу открылся верхний уровень стоянки для автомобилей перед терминалом с перестроенным заездом, в котором использован перекресток с круговым движением и эстакада, а также новая стоянка такси на 40 автомобилей. Стоимость работ составила 950 000 евро.

Предполетный досмотр теперь проходит в новых помещениях в южной части терминала. Здесь работают пять линий досмотра длиной 17-20 метров, пропускная способность каждой из которой составляет до 230 человек в час. Длина линий была увеличена по сравнению с прежней зоной почти вдвое, поэтому у пассажиров будет больше места, чтобы подготовиться к досмотру и уложить вещи после досмотра.

Линии параллельные и позволяют не вызвавшему вопросов багажу двигаться по одной линии, а требующим дополнительного досмотра вещам — по другой. Благодаря этому пассажиры, которые правильно упаковали свои вещи, смогут существенно экономить время при прохождении предполетного досмотра.

VIP-комплекс в аэропорту теперь размещен на одном уровне и состоит из четырех помещений общей площадью 343 кв. метра.

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