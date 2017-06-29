Педагогам детских садов Кохтла-Ярве повысят зарплаты

С 1 сентября Кохтла-Ярве благодаря выделению средств не только из государственного, но и из своего бюджета повысит зарплату педагогов детсадов с нынешних 620 до 840 евро. В 2018 году планируется довести ее до 957, а в 2019 году — до 1031 евро.

Министерство образования сочло возможным частично профинансировать повышение зарплат педагогам детских садов. На это Кохтла-Ярве получит из государственного бюджета 240 000 евро. Чтобы повышение было более существенным, из городского бюджета добавлено еще 70 000 евро, что позволит увеличить зарплату более чем на 26%, пишет "Северное побережье".

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко отметила, что, к сожалению, Министерство образования не нашло возможности повысить доходы учителей школ искусств. Правда, государство намерено увеличить финансирование деятельности по интересам, но эти средства нельзя будет направить на повышение зарплат учителям.

Средняя зарплата педагогов с высшим образованием в школах искусств Кохтла-Ярве составляет 650 евро. Таких школ в городе три, в них работают 53 учителя с высшим образованием (всего педагогов 73).