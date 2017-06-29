ФОТО: Департамент здоровья переехал в новое пятиэтажное здание ({{commentsTotal}})
В четверг состоялось официальное открытие нового пятиэтажного здания Департамента здоровья, построенного на Палдиском шоссе, 81.
В энергоэффективном здании, которое соответствует всем требованиям департамента, разместились как офисы, так и лаборатории, передает новостной портал ERR.
Стоимость строительных работ составила 6,8 млн евро (без НСО).
Здание спроектировал архитектор Пелле-Стен Вийбург из бюро Doomino Arhitektid.
Редактор: Андрей Крашевский