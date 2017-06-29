Осиновский и Рейнсалу не поддерживают расширение избирательных прав неграждан

Если по мнению центристки Ольги Ивановой обладателям серых паспортов следовало бы предоставить больше избирательных прав, то министр юстиции Урмас Рейнсалу (IRL) считает, что подобные игры опасны. Глава СДПЭ, министр здоровья и труда Евгений Осиновский также считает, что в расширении избирательных прав нет необходимости.

Рейнсалу подчеркнул, отвечая на вопрос репортера "Актуальной камеры" на пресс-конференции правительства, что гражданство – это право и привилегия, но также обязанность принимать решения о политике государства.

Что касается права выбирать парламент ЕС, то это регулируется общеевропейским актом.

"Расширять его на граждан третьих стран – опасный и ошибочный ход мыслей", – сказал Рейнсалу, добавив, что отдаленной целью придерживающихся подобной идеологии людей является расширение избирательного права неграждан и внутри стран-членов ЕС.

Председатель Социал-демократической партии, министр здоровья и труда Евгений Осиновский также считает, что в расширении избирательных прав людей без гражданства нет необходимости.

По его словам, нет сомнений, что статус неграждан не является нормальным, и почти 80 000 жителей Эстонии без гражданства – не самое хорошее решение. Вместе с тем в последние годы темп натурализации замедлился и это происходит в основном за счет детей, так как с прошлого года ребенок родителей с серыми паспортами автоматически становится гражданином Эстонии.

"В отношении взрослых проблема есть и вероятно будет еще достаточно долгое время. В то же время я не поддерживаю мнение, что в нынешней ситуации мы должны создать новые дополнительные возможности для неграждан", – отметил Осиновский.

По его словам, права неграждан в Эстонии хорошо защищены. "Правда, у них меньше прав на выборах, есть определенные ограничения в части госслужбы и в том, что они не могут входить в партии. Однако другие их права обеспечены, и в этом смысле больших и принципиальных изменений не требуется", – сказал Осиновский.

По словам лидера Центристской партии и премьер-министра Юри Ратаса, программная позиция Центристской партии заключается в том, что вопрос серых паспортов непременно нужно решить. "Значит ли это, что всем 80 000 негражданам пришлют домой эстонский паспорт? Ни в коем случае. Люди сами должны ходатайствовать о гражданстве и заявить, что лояльны к эстонскому государству", – сказал Ратас.

По словам Ратаса, следует дождаться периода перед выборами Рийгикогу, чтобы увидеть, как партии рассматривают этот вопрос в своих программах.

Член правления Центристской партии Ольга Иваной сказала в среду в интервью "Актуальной камере на эстонском языке", что у нее, Яны Тоом, Оудекки Лооне и Сависаара разработаны примерно 15 программных пунктов, которые касаются, например, малообеспеченных семей, вынужденных квартиросъемщиков, а также владельцев серых паспортов.

По заверениям Ивановой, проблема серых паспортов связана в том числе и с местными выборами. "Определенная группа избирателей ходит на выборы раз в четыре года, у них нет никакой возможности влиять на политику государства кроме как на местных выборах. Естественно, они голосуют в том числе и за три скамейки и пару красивых парков, но это все же политический выбор, когда они приходят и отдают свой голос какой-то политической силе. Так что это не так односторонне. Я добавлю, что проблема владельцев серых паспортов прописана и в коалиционном договоре, но законопроект никто даже не видел и не обсуждал его", – сказала Иванова.