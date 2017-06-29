Спасатели продолжают тушить пожар на болоте Ланксааре ({{commentsTotal}})
В волости Пайкузе Пярнуского уезда в четверг загорелось болото Ланксааре. Работы по тушению были прерваны на ночь, а утром в пятницу возобновились. Дым больше не распространяется, сообщили в Спасательном департаменте.
Сообщение о возгорании на болоте поступило спасателям 29 июня в 12:46. В сообщении отмечалось, что дым распространяется через Пайдеское шоссе в направлении жилых домов и затрудняет движение автотранспорта по шоссе.
Было установлено, что горит поверхность болота под линиями электропередач. Пожаром были охвачены около двух гектаров болота.
В 17:00 пожар локализовали и продолжили искать и тушить очаги возгорания. В 23:29 работы по тушению прервали, а в пятницу с утра – возобновили.
В тушении пожара участвуют профессиональные спасатели из Пярну и Вяндра. Им помогают волонтеры из Синди, Таали и Аре.
Снятое с беспилотника видео пожара
Редактор: Андрей Крашевский