Спасатели продолжают тушить пожар на болоте Ланксааре

В волости Пайкузе Пярнуского уезда в четверг загорелось болото Ланксааре. Работы по тушению были прерваны на ночь, а утром в пятницу возобновились. Дым больше не распространяется, сообщили в Спасательном департаменте.

Сообщение о возгорании на болоте поступило спасателям 29 июня в 12:46. В сообщении отмечалось, что дым распространяется через Пайдеское шоссе в направлении жилых домов и затрудняет движение автотранспорта по шоссе.

Было установлено, что горит поверхность болота под линиями электропередач. Пожаром были охвачены около двух гектаров болота.

В 17:00 пожар локализовали и продолжили искать и тушить очаги возгорания. В 23:29 работы по тушению прервали, а в пятницу с утра – возобновили.

В тушении пожара участвуют профессиональные спасатели из Пярну и Вяндра. Им помогают волонтеры из Синди, Таали и Аре.

Снятое с беспилотника видео пожара