В Пярнумаа горит болото Ланксааре, дым движется в сторону города Синди

В волости Пайкузе Пярнуского уезда загорелось болото Ланксааре, жителям района Линнурийк в городе Синди рекомендуется не открывать двери и окна.

Об этом в четверг, 29 июня, сообщил Спасательный департамент.

В сообщении отмечается, что дым распространяется через Пайдеское шоссе в направлении жилых домов и затрудняет движение автотранспорта по шоссе.

В Ляэнеском спасательном центре сообщили новостному порталу ERR, что сообщение о пожаре поступило в 12:46. Было установлено, что горит поверхность болота под линиями электропередач.

Пожаром охвачены около двух гектаров болота.

В тушении пожара участвуют профессиональные спасатели из Пярну и Вяндра. Им помогают волонтеры из Синди, Таали и Аре.

Снятое с беспилотника видео пожара