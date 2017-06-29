В США спикерам парламентов Балтийских стран пообещали поддержку в рамках пятой статьи НАТО

По словам спикера Рийгикогу Эйки Нестора, совместный визит председателей парламентов Северных и Балтийских стран в Вашингтон прошел успешно. Для Эстонии есть две важных новости. США выразили поддержку пятой статье НАТО и подтвердили готовность заключить соглашение о свободной торговле с ЕС.

Встреча со спикером Палаты представителей Полом Райаном была в основном посвящена безопасности. Райан подтвердил, что США полностью поддерживает пятую статью НАТО. Участники встречи также подтвердили, что торговые и экономические отношения между США и ЕС крайне важны для обеих сторон и пришло время для переговоров по соглашению о свободной торговле.

Встреча с Андреа Томпсон, советником по вопросам национальной безопасности вице-президента США Майка Пенса, была посвящена кибербезопасности, сотрудничеству в сфере ИТ и ситуации на Украине. Участники встречи осудили действия России на Украине и выразили поддержку Украине в проведении реформ.

В визите спикеров Северных и Балтийских стран в Вашингтон приняли участие председатели парламентов Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, Эстонии, Латвии и Литвы.