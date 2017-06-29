"Евровидение" рекомендует оштрафовать Украину за недопуск российской участницы

Украине грозит существенный штраф от руководства "Евровидения" за недопуск к проходившему в Киеве песенному конкурсу представительницы России, а также за проволочки с его организацией.

Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС), опубликованном в четверг, 29 июня, передает Deutsche Welle.

Референтная группа "Евровидения" (руководящий орган конкурса) рекомендовала наложить штраф на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины. Его размеры не раскрывается.

Как заявили в ЕВС, эта мера вызвана серьезными задержками при организации "Евровидения", а также отсутствием сотрудничества с союзом в вопросе об участии в конкурсе российской певицы Юлии Самойловой. В результате от конкурса было отвлечено внимание, а репутация бренда "Евровидение" была поставлена под угрозу, уточнили в ЕВС.

Председатель референтной группы Франк-Дитер Фрейлинг заявил, что ЕВС хочет подчеркнуть свою приверженность ценностям музыкального конкурса "Евровидения" в качестве открытой неполитической площадки, которая объединяет зрителей и всех участников. Он выразил надежду, что представители России и Украины встретятся на следующем конкурсе "Евровидения" в Португалии в обстановке дружбы, а не политической конкуренции.

По словам Фрейлинга, руководство "Евровидения" сделало также замечание российскому Первому каналу за отказ транслировать конкурс из Киева. Каких-либо иных действий в отношении телекомпании не предусмотрено.

Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман заявил агентству ТАСС, что ЕВС с пониманием отнесся к решению Первого канала не транслировать "Евровидение" из Киева. Как отмечается в заявлении ЕВС, "Референтная группа полагает, что нарушения правил конкурса были допущены (Первым каналом) вследствие того факта, что российской исполнительнице не был разрешен доступ для участия в конкурсе на Украине".

В мае этого года в Киеве состоялся международный песенный конкурс "Евровидение-2017". В марте Россия объявила, что ее будет представлять на конкурсе Юлия Самойлова. Однако Служба безопасности Украины (СБУ) запретила певице въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. В связи с этим российский Первый канал принял решение отказаться от трансляции "Евровидения-2017". Ранее глава Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре в официальном письме заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за решения СБУ.