Присяжные признали виновными всех обвиняемых по делу об убийстве Немцова

Коллегия присяжных в Московском окружном военном суде признала виновными всех пятерых подсудимых по эпизоду об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова.

Согласно вердикту присяжных, киллер Заур Дадаев, а также Анзор Губашев вместе с погибшим при задержании в Грозном Бесланом Шавановым приняли непосредственное участие в исполнении убийства. В свою очередь Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев принимали участие в подготовке убийства, передает Интерфакс, meduza.io.

За решение о виновности Дадаева проголосовали 10 присяжных, против – двое.

Все подсудимые также признаны виновными в незаконном хранении оружия.

После оглашения вердикта присяжных суд обсудит его, прокуратура запросит наказание для подсудимых. Затем будет оглашен приговор.