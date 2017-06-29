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Присяжные признали виновными всех обвиняемых по делу об убийстве Немцова ({{commentsTotal}})

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит в центре Москвы на Большом Москворецком мосту поздним вечером 27 февраля 2015 года.
Оппозиционный политик Борис Немцов был убит в центре Москвы на Большом Москворецком мосту поздним вечером 27 февраля 2015 года. Автор: Фото: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Коллегия присяжных в Московском окружном военном суде признала виновными всех пятерых подсудимых по эпизоду об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова.

Согласно вердикту присяжных, киллер Заур Дадаев, а также Анзор Губашев вместе с погибшим при задержании в Грозном Бесланом Шавановым приняли непосредственное участие в исполнении убийства. В свою очередь Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев принимали участие в подготовке убийства, передает Интерфакс, meduza.io.

За решение о виновности Дадаева проголосовали 10 присяжных, против – двое.

Все подсудимые также признаны виновными в незаконном хранении оружия.

После оглашения вердикта присяжных суд обсудит его, прокуратура запросит наказание для подсудимых. Затем будет оглашен приговор.

Редактор: Ирина Киреева

борис немцов


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