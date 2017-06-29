В коалиции нет единого мнения относительно проблемы безгражданства ({{commentsTotal}})
Правительство на сегодняшнем заседании предоставило эстонское гражданство 40 лицам и освободило от подданства 25 человек. Несмотря на положительную динамику — в гражданство Эстонии вступает больше жителей, чем из него выходит, в нашей стране сохраняется большое число обладателей серых паспортов или апатридов, то есть лиц без гражданства. Тема безгражданства в свете начинающегося председательства в ЕС была сегодня поднята на пресс-конференции по итогам утреннего заседания правительства. С подробностями Владимир Ойжинский.