Луйк: НАТО следует разместить в странах Балтии дополнительные силы на период учений "Запад"

Об этом в четверг, 29 июня, сообщил в Брюсселе министр обороны Эстонии Юри Луйк на встрече глав военных ведомств стран-членов Североатлантического альянса.

"Одна тема, которую на этой встрече очень подробно обсуждали, это проводимые в сентябре крупные российские учения "Запад"", - сказал Луйк корреспондентам ERR и BNS.

"Все системы раннего предупреждения НАТО готовы следить за этими учениями", - добавил он.

По словам министра обороны, это не означает, что уже развернутые в странах Балтии батальоны НАТО будут преобразованы в бригады, но такие подразделения нуждаются в средствах ПВО и логистической поддержке. "Цель в том, чтобы сделать этот батальон, который не является крупной военной силой, более эффективным и уверенным в себе, а для этого потребуется целый ряд дополнительных средств. В первую очередь речь идет о ПВО, логистике и воздушной поддержке", - сказал Луйк.

Он пояснил, что НАТО как раз и занимается такими вопросами, связанными с коллективной безопасностью. "Мы также знаем о нескольких заявлениях США о том, что Соединенные Штаты планируют разместить в странах Балтии дополнительные средства. Об этом подробно говорил командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Ходжес", - добавил министр обороны Эстонии.

По его оценке, такие меры оправданы. "Страны НАТО на время этих масштабных учений примут дополнительные меры, чтобы послать четкий сигнал, что мы серьезно к этому относимся и у нас есть военные средства против любых провокаций", - сказал Луйк.

В соответствии с решениями Варшавского саммита НАТО, состоявшегося летом 2016 года, Североатлантический альянс развернул в Эстонии, Латвии, Литве и Польше многонациональные батальоны численностью около тысячи человек.