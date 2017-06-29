Правительство решило не менять максимальный размер учебного кредита

Такая же верхняя граница действовала и в нынешнем учебном году. При установлении максимального размера учитывался тот факт, что число заемщиков весьма мало, и уже при нынешней верхней границе у учащихся возникает существенная кредитная нагрузка.

Доля учащихся, берущих учебный кредит, от общего числа тех, у кого есть право на его получение, сокращается с 2009 года. Если в 2008/2009 учебном году учебный кредит взяли 38% учащихся, имевших на это право, то в 2015/2016 учебном году – всего 6%, то есть немногим менее 3600 человек. В том же учебном году право на получение кредита было предоставлено и учащимся с частичной нагрузкой, таким образом круг тех, кто имеет право на получение учебного кредита, увеличился, однако число берущих заем тем не менее сократилось.

По сравнению с первыми годами существования учебного кредита, потребности целевой аудитории существенно изменились: учащиеся с полной нагрузкой больше не должны платить за обучение, увеличилось и количество пособий – появилось учебное пособие по потребностям и спецпособие, а также некоторые стипендии. На сокращение числа берущих кредит повлияло и то обстоятельство, что с 2009 года в случае работы в государственном секторе и при наличии ребенка в возрасте до 5 лет кредит не погашается. Также улучшилось общее социально-экономическое положение, люди стали более сознательно относиться к рискам, связанным с финансовыми обязательствами, и к их возможным последствиям.

В соответствии с законом об учебных пособиях и учебном займе, правительство утверждает верхнюю границу учебного кредита ежегодно не позднее 1 июля.