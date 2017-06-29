Гендиректор PRIA утвердил выделение E-Piim субсидии в 15 млн евро

Генеральный директор Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) в четверг утвердил решение комиссии по оценке крупных проектов в молочной промышленности о выделении фирме E-Piim Tootmine AS субсидии в размере 15 млн евро.

Заявку на субсидию в феврале этого года подали две фирмы — E-Piim Tootmise AS и Milkest AS, но комиссия в мае приняла решение в пользу первой. По оценке председателя комиссии Индрека Нейвельта, поддержанный проект представляет из себя большой шаг в развитии эстонской молочной промышленности.

И.о. гендиректора PRIA Яанус Хяммал отметил, что основная цель пособия — развитие эстонской молочной промышленности путем объединения молочных производителей. Поскольку PRIA мог выделить деньги только на один проект, Хяммал выразил надежду, что оба претендента найдут возможность сотрудничать при реализации своих планов, чтобы "в Эстонии в будущем было одно крупное молочное производство, объединяющее производителей молока".

Субсидия выделяется на создание нового молочного производства кооперативного типа с целью уменьшить экспорт сырого молока и сделать выплаты производителям более высокими и стабильными за счет использования современных технологий. Субсидия может использоваться на строительство сооружений для переработки и сбыта сырого молока, а также для покупки оборудования.

Milkest ранее утверждало, что если PRIA официально решит поддержать проект E-Piim, то Milkest обжалует это решение. В четверг член правления фирмы Юло Кивине заявил, что предприятие сначало хочет ознакомиться с текстом решения, а уже затем примет решение о возможном обжаловании.

Субсидия на создание нового молочного производства составляет 15 млн евро, из которых 85% предоставляет ЕС, а остальную сумму — правительство Эстонии. Производство должно заработать через пять лет.