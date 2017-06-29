Обманывавшая стариков мошенница снова получила условный срок

Пярнуский уездный суд в четверг приговорил к условному сроку 31-летнюю женщину, заработавшую за счет обмана пожилых людей свыше 11 000 евро.

Обвиненная Ляэнеской окружной прокуратурой в кражах, мошенничестве и подделках Эвери Сеплинг-Хоруженко смогла свободно покинуть зал суда после оглашения приговора, сообщила "Актуальная камера на эстонском языке".

Поскольку женщина и ранее осуждалась за мошенничество и подделку, причем испытательный срок к моменту совершения новых правонарушений еще не закончился, прокурор требовал для нее реального лишения свободы. Тем не менее, суд приговорил ее к условному лишению свободы с трехлетним испытательным сроком. Ей также придется в течение шести месяцев носить электронный браслет.

Одной из причин мягкого приговора было то, что у обвиняемой есть ребенок в возрасте полутора лет. Кроме того, она раскаялась в содеянном и начала компенсировать пострадавшим ущерб, общая сумма которого превысила 11 000 евро.

Согласно обвинению, ее жертвами стали 18 пожилых женщин и один мужчина.

Судебное заседание проходило по упрощенной процедуре и решение суда обжалованию не подлежит.